Кабмин утвердил проект госбюджета-2021

Кабинет министров утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
«Сегодня утром на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», — написал Мокан на странице в Facebook.
При этом он отметил, что принятие правительством проекта госбюджета состоялось в соответствии с графиком бюджетного процесса, до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады.
Кроме того, сообщил Мокан, Кабмин одобрил проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений». В нем, в частности, отмечается необходимость принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений и снижения налогового долга, а также стимулирования экономической активности субъектов хозяйствования в условиях продолжающихся карантина.
Кабмин также одобрил проект закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» относительно урегулирования ряда вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о госбюджете на 2021 год.
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