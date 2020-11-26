Кабмин утвердил проект госбюджета с дефицитом 5,47%

Кабинет министров Украины снизил дефицит в проекте государственного бюджета на 2021 год с 6% до 5,5% ВВП, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Найдена возможность сократить дефицит бюджета к ВВП с 6%, как было предложено в первом чтении, до 5,5%», — сказал он на внеочередном заседании правительства в четверг.
Таким образом, дефицит сокращен на 24 млрд грн, до 246,35 млрд грн.
В первоначальном проекте доходы госбюджета были определены на уровне 1,071 трлн грн, расходы — 1,331 трлн грн. Новая редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов также успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для получения очередного транша.
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