Кабмин ведет консультации с НБУ и МВФ о снижения прогноза инфляции на 2021 год

Правительство Украины, заложившее в проект государственного бюджета на 2021 год прогноз инфляции 7,3%, ведет консультации с Национальным банком Украины и экспертами Международного валютного фонда (МВФ) о возможности пересмотра этого прогноза, чтобы он соответствовал целевому коридору инфляции НБУ 5%+/- 1 процентный пункт, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник, близкий к правительству.

«В этом году в правительстве ожидают инфляцию около 4%, может немного меньше. На следующий год поставили прогноз 7,3%, тогда как у Нацбанка цель 5%+/-1%, поэтому ведутся консультации о возможности пересмотра прогноза инфляции до 6%», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сложность такого пересмотра заключается в том, что снижение прогноза инфляции увеличивает разрыв с точки зрения дефицита, который правительство и так заложило на достаточно высоком уровне в 6% ВВП.

Источник напомнил, что в начале этой недели премьер-министр Денис Шмыгаль провел длившийся более часа телефонный разговор с руководством европейского департамента МВФ, и в правительстве хотели бы добиться визита он-лайн миссии Фонда для первого пересмотра программы stand by еще в октябре и обеспечить поступления второго транша до конца года.

Украинская сторона убеждает МВФ, что опасения Фонда в отношении независимости антикоррупционных органов будут сняты после проведения открытых конкурсов, как были сняты такие опасения после смены главы Нацбанка.