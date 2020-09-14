В 2021 году на ВНО выпускники смогут выбрать тестирование по украинскому языку или украинскому языку и литературе

В 2021 году в ходе внешнего независимого оценивания (ВНО) выпускники смогут выбрать сдавать тестирование по украинскому языку или украинскому языку и литературе, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
«В 2021 году, в отличие от предыдущих лет, внешнее независимое оценивание результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, проводится по украинскому языку и украинскому языку и литературе», — говорится в сообщении пресс-службы УЦОКО.
Таким образом, выпускники, которые завершают в 2021 году получение полного общего среднего образования или планируют поступать в учреждения высшего образования, смогут самостоятельно выбирать, какую именно работу выполнять во время ВНО: или сертификационную работу по украинскому языку, или сертификационную работу по украинскому языку и литературе.
Сертификационная работа по украинскому языку будет содержать только задания по украинскому языку, а именно 39 задач закрытых форм (с выбором ответа или на установление соответствия) и 1 задание открытой формы на предоставление развернутого письменного ответа.
Сертификационная работа по украинскому языку и литературе будет содержать как задания по украинскому языку, так и по украинской литературе, а именно 24 задания по украинской литературе и 39 — по украинскому языку закрытых форм (с выбором ответа и на установление соответствия), а также 4 задания по украинскому языку открытых форм с предоставлением письменного ответа, в том числе 3 задачи, которые предусматривают предоставление короткого письменного ответа, и 1 задание, которое предусматривает предоставление развернутого письменного ответа.
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