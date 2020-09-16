Есихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии

Лидер Либерально-демократической партии Японии Есихидэ Суга избран новым главой правительства страны. Об этом сообщает Kyodo.
Его кандидатура была поддержана большинством депутатов палаты представителей парламента Японии 16 сентября. За нового премьера проголосовали 314 парламентариев из 465.
Суга пообещал продолжить политику своего предшественника Синдзо Абэ, в частности, реализовать меры по смягчению кредитно-денежной политики, снижению дефляции и стимуляции экономики. Кроме того, он сообщал о дополнительных мерах поддержки национальной экономики.
Ожидается, что 71-летний премьер уже сегодня объявит состав нового правительства.
Занимавший свой пост с 2012 года Абэ ушел в отставку 28 августа. Он объяснил это решение ухудшением состояния здоровья — экс-премьер страдает от хронического язвенного колита. Абэ возглавлял правительство Японии рекордные восемь лет. Он также был лидером Либерально-демократической партии.
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