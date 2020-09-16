Мэр Нью-Йорка ради экономии уйдет в отпуск вместе с сотрудиками

Около 500 сотрудников мэрии Нью-Йорка, работающих в аппарате мэра Билла де Блазио, будут отправлены в неоплачиваемый отпуск на одну рабочую неделю, чтобы сократить дефицит городского бюджета. Неоплачиваемые дни будут вводиться с период с октября 2020 года по март 2021 года. О таком решении объявил 16 сентября сам де Блазио, заверивший, что во время своего «отпуска» продолжит работу.
«Это болезненный шаг, но он подтвердит то, насколько мы привержены ответственному подходу к составлению бюджета», — заявил мэр, которого цитирует его пресс-служба.
В ходе пресс-конференции де Блазио пояснил, что казна Нью-Йорка понесла большие потери из-за пандемии COVID-19. Общую сумму потерь мэр оценил в $9 млрд, что уже вынудило урезать расходы на $7 млрд.
Сокращение выплат мэру и его подчиненным позволит сэкономить в общей сложности около $1 млн, сообщает CBS New York.
Мэр выразил надежду на то, что этот шаг позволит убедить власти штата Нью-Йорк и федеральные власти оказать городу помощь, а также прийти к соглашению с профсоюзами о сокращении зарплат муниципальных служащих. По словам де Блазио, если этого не случится, власти Нью-Йорка будут вынуждены уволить тысячи служащих.
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