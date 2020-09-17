Дискуссия вокруг постановления Рады о местных выборах застопорила решение других вопросов ТКГ

Обсуждение условий проведения местных выборов в Украине не позволило Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на заседании в среду перейти к принятию решений по другим вопросам, отмечает специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

«Дискуссия политической рабочей группы преимущественно была посвящена постановлению Верховной Рады Украины № 795-IX („О назначении очередных местных выборов в 2020 году“ — Ред.), что снова не позволило обсудить вопросы повестки дня, направленные на имплементацию Минских соглашений», — подчеркивается в сообщении для печати, распространенном в четверг утром.

Грау отметила, что режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил в целом продолжает действовать, что позволяет гражданскому населению чувствовать себя безопаснее.

«Участники заседания ТКГ сошлись во мнении, что по истечении почти двух месяцев со дня вступления в силу „Мер по усилению режима прекращения огня“, необходимо провести тщательное изучение разных аспектов их функционирования. .... Оценка общей ситуации безопасности в зоне конфликта и соблюдение перемирия были сегодня в центре внимания дискуссий рабочей группы по безопасности», — подчеркнула она.

Рабочая группа по гуманитарным вопросам при участии Международного комитета Красного Креста обсудила тему доступа МККК к удерживаемым, связанным с конфликтом, а также вопросы взаимного освобождения и обмена удерживаемыми лицами.

Кроме того, участники заседания представили информацию о ходе подготовки к одновременному открытию двух новых контрольных пунктов въезда-выезда в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области.

Экономическая рабочая группа рассматривала вопросы, связанные с возвратом вагонов «Укрзализныци», находящихся на территории, неподконтрольной правительству Украины.

Кроме того, обсуждались вопросы обеспечения водоснабжения через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, а также проблемы экологии, связанные с ситуацией в затопленных шахтах вдоль линии соприкосновения по обе ее стороны.