Более 90 тысяч украинцев уже подали «электронные трудовые» в Пенсионный фонд

В Пенсионный фонд Украины подали информацию о трудовой деятельности, воспользовавшись сервисом «Электронная трудовая книжка», более 90 тысяч человек.
Об этом сказал председатель правления ПФУ Евгений Капинус на пресс-конференции в Киеве, посвященной презентации электронных услуг ПФУ, сообщает Укринформ.
«На сегодняшний день этим сервисом уже воспользовались 93 тысяч человек, которые подали нам свои электронные трудовые. Они оцифровываются, и люди уже могут использовать этот ресурс», — сказал Капинус.
По его словам, на сегодняшний день каждый гражданин Украины может подать сканированную трудовую книжку в Пенсионный фонд. Это дает возможность получить ПФУ информацию о стаже человека и в дальнейшем осуществлять автоматический расчет и назначение пенсии.
Капинус заверил, что системы ПФУ на сегодняшний день являются одними из самых защищенных и позволяют хранить информацию в соответствии с международными стандартами.
Он также напомнил, что недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме», который позволяет Пенсионному фонду осуществлять ведение электронной трудовой.
«Мы надеемся, что в ближайшее время будет одобрен в целом ... В дальнейшем, если брать законопроект, который принят в первом чтении и говорит о том, что люди в целом будут подавать трудовые книжки, это даст возможность вести трудовую книжку исключительно в электронном виде через определенный период времени, и человеку не нужно будет осуществлять сложные трансформации с ведением бумажной трудовой книжки», — отметил председатель правления ПФУ.
Как сообщалось, в конце прошлого года в Пенсионном фонде Украины ввели онлайн-сервис «Электронная трудовая книжка», который позволяет просматривать сведения о трудовой деятельности. Застрахованные лица и работодатели смогут предоставлять этому сервису информацию о трудовой деятельности до 1998 года в виде сканированных копий предусмотренных законодательством документов, заверенных квалифицированной электронной подписью.
2 сентября 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» (№ 3623), который имеет целью введение учета трудовой деятельности работника в электронной форме, а также законодательное урегулирование вопроса автоматического назначения пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
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