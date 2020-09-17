Правительство более чем вдвое повышает порог заболеваемости для «красных» зон

Кабинет министров Украины в условиях быстрого роста заболеваемости решил смягчить карантинные ограничения, в частности, повысив порог отнесения территорий к «красным» зонам с наиболее жесткими ограничениями по критерию заболеваемости более чем вдвое.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, согласно одобренным 16 сентября правительством поправкам в карантинное постановление № 641 (еще не опубликованы), вводится динамический порог уровня заболеваемости для отнесения территорий к «красным» зонам — число заболевших за последние 14 дней на 100 тыс. населения впятеро выше, чем в среднем по Украине.

Пока еще действующее постановление содержит утвержденные 12 августа фиксированные пороги заболеваемости для отнесения территорий к тем или иным зонам. В частности, для «красных» зон этот порог составляет 240 заболевших на 100 тыс. населения за последние 14 дней — для районов и городов численностью свыше 70 тыс. жителей и 160 — для меньших районов и городов.

По данным Минздрава на четверг, средний уровень заболеваемости в Украине за последние 14 дней составляет 99,8 человек на 100 тыс. населения, а значит порог для отнесения территории к «красной» зоне повышен почти до 500 человек на 100 тыс. населения.

На 1 сентября средний уровень заболеваемости составлял 78 человек на 100 тыс. населения, на 17 августа — 70,4 человек на 100 тыс. населения.

Помимо того, правительство разрешило в «красных» зонах работу школ, если на самоизоляции в них пребывает до половины классов, и допустило применение в них не всех существующих ограничений. В «оранжевых» зонах (по действующему постановлению с порогом от 120 до 240 заболевших на 100 тыс. в районах и городах населением свыше 70 тыс. и от 80 до 160 — в меньших) Кабмин вдвое увеличил допустимую вместимость общественного транспорта.

В то же время Кабмин сохранил такой критерий отнесений территорий к «красным» и «оранжевым» зонам, как наполненность коек за последние пять дней на уровне соответственно 75% и 50%.

Как сообщалось, основные статистические показатели эпидемии COVID-19 в Украине быстро ухудшаются уже более восьми недель. В частности, число заболевших за сутки (здесь и далее усредненный показатель за неделю) увеличилась в 3,8 раза (с 770 до 2947 чел.), госпитализированных — в 2,7 раза (со 177 до 475), умерших — в 3,4 раза (с 16 до 54).

Минздрав в четверг отчитался не только о рекордном числе заболевших за сутки 3584, но и новом максимуме подозрений на COVID-19 за все время эпидемии в Украине — 3767, что на 482 больше зафиксированного неделю назад рекорда.

Коэффициент корреляции с числом заболевших в последние несколько недель устойчиво превышает 0,7, что указывает на высокую взаимосвязь между ними и позволяет утверждать, что в ближайшие дни в Украине вновь будет зафиксирован очередной рекорд числа заболевших.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 1 сентября прогнозировал, что к концу сентября — началу октября в Украине ежедневно будет фиксироваться 3 тыс. больных COVID-19, что загрузит больницы более чем на 80%.