Войти
Зеленский внезапно вспомнил о борьбе с коррупцией
официально
Зеленский внезапно вспомнил о борьбе с коррупцией
Трамп назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 в США
позиция
Трамп назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 в США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Правительство более чем вдвое повышает порог заболеваемости для «красных» зон

347
Правительство более чем вдвое повышает порог заболеваемости для «красных» зон

Кабинет министров Украины в условиях быстрого роста заболеваемости решил смягчить карантинные ограничения, в частности, повысив порог отнесения территорий к «красным» зонам с наиболее жесткими ограничениями по критерию заболеваемости более чем вдвое.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, согласно одобренным 16 сентября правительством поправкам в карантинное постановление № 641 (еще не опубликованы), вводится динамический порог уровня заболеваемости для отнесения территорий к «красным» зонам — число заболевших за последние 14 дней на 100 тыс. населения впятеро выше, чем в среднем по Украине.

Пока еще действующее постановление содержит утвержденные 12 августа фиксированные пороги заболеваемости для отнесения территорий к тем или иным зонам. В частности, для «красных» зон этот порог составляет 240 заболевших на 100 тыс. населения за последние 14 дней — для районов и городов численностью свыше 70 тыс. жителей и 160 — для меньших районов и городов.

По данным Минздрава на четверг, средний уровень заболеваемости в Украине за последние 14 дней составляет 99,8 человек на 100 тыс. населения, а значит порог для отнесения территории к «красной» зоне повышен почти до 500 человек на 100 тыс. населения.

На 1 сентября средний уровень заболеваемости составлял 78 человек на 100 тыс. населения, на 17 августа — 70,4 человек на 100 тыс. населения.

Помимо того, правительство разрешило в «красных» зонах работу школ, если на самоизоляции в них пребывает до половины классов, и допустило применение в них не всех существующих ограничений. В «оранжевых» зонах (по действующему постановлению с порогом от 120 до 240 заболевших на 100 тыс. в районах и городах населением свыше 70 тыс. и от 80 до 160 — в меньших) Кабмин вдвое увеличил допустимую вместимость общественного транспорта.

В то же время Кабмин сохранил такой критерий отнесений территорий к «красным» и «оранжевым» зонам, как наполненность коек за последние пять дней на уровне соответственно 75% и 50%.

Читайте также: Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Как сообщалось, основные статистические показатели эпидемии COVID-19 в Украине быстро ухудшаются уже более восьми недель. В частности, число заболевших за сутки (здесь и далее усредненный показатель за неделю) увеличилась в 3,8 раза (с 770 до 2947 чел.), госпитализированных — в 2,7 раза (со 177 до 475), умерших — в 3,4 раза (с 16 до 54).

Минздрав в четверг отчитался не только о рекордном числе заболевших за сутки 3584, но и новом максимуме подозрений на COVID-19 за все время эпидемии в Украине — 3767, что на 482 больше зафиксированного неделю назад рекорда.

Коэффициент корреляции с числом заболевших в последние несколько недель устойчиво превышает 0,7, что указывает на высокую взаимосвязь между ними и позволяет утверждать, что в ближайшие дни в Украине вновь будет зафиксирован очередной рекорд числа заболевших.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 1 сентября прогнозировал, что к концу сентября — началу октября в Украине ежедневно будет фиксироваться 3 тыс. больных COVID-19, что загрузит больницы более чем на 80%.

карантин, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 17 сентября 2020
Среда, 16 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

За 30 лет экономика Китая выросла в 40 раз. Как это китайцам удалось?

Китайский рынок госзакупок является закрытым для других стран. Учитывая, что государство в Китае является основным инвестором в строительство инфраструктуры, то это приводит к развитию китайских компаний. С другой стороны, если бы Китай для своих инфраструктурных проектов потреблял исключительно иностранные товары, то Китай бы превратился в хронического должника. А ситуация могла бы быть совсем другой.
Виталий Романченко
Виталий Романченко
политический аналитик

Рейтинг «Фокуса» продемонстрировал, кто в украинской политике является самостоятельной фигурой

Интересные выводы получаются, если перевести рейтинг «100 самых богатых людей Украины» от журнала «Фокус» в политическую плоскость. Дело в том, что, кроме традиционных участников в лице Рината Ахметова, Виктора Пинчука и других представителей крупного бизнеса, в первой десятке присутствуют еще две фигуры - это глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук.
Адам Белл
Адам Белл
врач и предприниматель

Недостаток времени — иллюзия

Давление времени пронизывает нашу жизнь на всех уровнях, но оно служит ясной цели: заставляет нас вовремя выполнять работу, побуждает побивать личные рекорды в тренажерном зале и упорядочивает процесс приготовления пищи. Дедлайны также могут увеличить производительность труда за счет повышения мотивации к выполнению задачи. Но давление времени может отнять у мозга ограниченные ресурсы и ухудшить нашу производительность во всем, от пилотирования самолетов до творческого мышления. Как же быть? Возможно, нужно поработать с восприятием времени.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016