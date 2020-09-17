Зеленский заявил, что Юрченко обязательно сядет в тюрьму

Президент Владимир Зеленский заявил, что народный депутат от «Слуги народа» Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, обязательно будет сидеть в тюрьме.

Об этом глава государство заявил на брифинге во Львовской области.

«Я рад, что задержали человека, который в партии „Слуга народа“ и который был такой, знаете, всегда говорил, что он честный и порядочный человек. Сегодня дали подозрение генеральный прокурор, он ее получил и обязательно сядет в тюрьму», — отметил президент.

Зеленский рад, что взяточника поймали именно в «Слуге народа», потому что «очистку власти нужно делать, очистку власти нужно начинать с себя, и ничего не бояться и смотреть в глаза людям».

Президент добавил, что к власти люди сначала приходят «вежливые и честные, но прочности им не хватает». Относительно Юрченко Зеленский сказал, что это «пример человека, прочности которого хватило на один год».

Президент заверил, что «так будет с каждым человеком, который берет взятки», независимо от партийной принадлежности и суммы неправомерной выгоды.

По мнению Зеленского, если «человек взял какую-либо взятку, хоть гривну — он должен сидеть».