На восстановление мировой экономики после пандемии понадобится пять лет

Специалисты Всемирного банка считают, что полное восстановление мировой экономики после завершения пандемии коронавируса продлится до пяти лет.

Об этом сообщает агентство Reuters.

«Вероятно, сразу начнется быстрое восстановление на фоне отмены всех ограничительных мер, но полное восстановление займет до пяти лет», — отметила главный экономист ВБ Кармен Рейнгарт.

При этом она считает, что в некоторых странах экономический кризис продлится дольше, чем в других, и усилит социальное неравенство, поскольку бедные страны пострадают больше всего.

Также ожидается, что в мире впервые за 20 лет будет расти уровень бедности.

Как сообщалось, в настоящее время число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 30 млн человек, за последние сутки подтвердили более 307 тысяч новых случаев. За все время пандемии умерли уже более 945 тысяч человек.