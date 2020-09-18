В ряде стран Европы вводят новые ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19

В нескольких странах Европы готовятся к введению новых ограничительных мер из-за распространения коронавируса, сообщает Интерфакс со ссылкой на европейские СМИ.
В частности, ожидается, что о таких мерах объявят во Франции, Испании, Великобритании и Нидерландах.
Во Франции планируется ужесточение ограничений в ряде крупных городов, в частности в Лионе и Ницце. Ранее на этой неделе в Бордо и Марселе запретили массовые собрания.
Минздрав Испании в свою очередь рассматривает возможность введения режима самоизоляции в Мадриде и его пригородах, где сложилась наиболее сложная ситуация с распространением COVID-19.
На северо-востоке Англии, в том числе в Ньюкасле, с пятницы вводят ограничения на работу ресторанов, баров и развлекательных центров. Британское правительство на этой неделе уже также запретило собираться группами более шести человек на всей территории Англии.
Накануне глава европейского департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что нынешние масштабы коронавируса в Европе не могут не вызывать беспокойства.
В ВОЗ заявили, что не намерены менять рекомендаций по поводу 14-дневного карантина для всех, кто мог подвергнуться заражению коронавирусом. В то же время Клюге отметил, что, хотя сама концепция карантина должна сохраняться, ее следует «непрерывно адаптировать».
Число ежедневно выявляемых случаев в Европе колеблется между 40 тыс. и 50 тыс. тогда как прежний пик — 43 тыс. случаев — был зафиксирован 1 апреля. Одновременно во многих странах серьезно возросли масштабы тестирования.
По данным портала Worldometers, за время пандемии в Европе выявлено 4,2 млн случаев коронавируса, более 214 тыс. чел.
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