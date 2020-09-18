Верховный суд заступился за судей Окружного админсуда, заявив о их независимости

Верховный суд обеспокоен вопросом доверия граждан к судебной системе и подчеркивает важность обеспечения независимости судей.
Как передает агентство «Интерфакс-Украина», заявление Верховного суда относительно обнародованных пленок судей Окружного админсуда Киева (ОАСК) огласила на пленуме глава Верховного суда Валентина Данишевская.
«Были обнародованы очередные так называемые пленки. Граждан Украины... возмущает такая информация, и Верховный суд не может на это не реагировать», — сказала Данишевская.
При этом глава суда подчеркнула, что речь не идёт об оценке обнародованной информации. «Мы хотим сказать о себе и наших коллегах... независимый и непредвзятый суд есть», — сказала Данишевская.
В комментарии журналистам глава кассационного административного суда в составе Верховного суда Михаил Смокович пояснил, что заявление, принятое на пленуме, касается в целом сложившейся ситуации с независимостью судей. По его словам, Верховный суд призывает все украинское общество воздержаться от каких-либо либо преждевременных и необоснованных обвинений в адрес судей Украины.
Как сообщалось, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило ряд судей ОАСК в попытке захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе. В то же время Высший совет правосудия не нашел в действиях судей состава преступления и отказался отстранять их от должностей. В самом ОАСК заявляли о политическом давлении и попытках подорвать независимость судебной системы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016