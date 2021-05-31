Кипр закрыл воздушное пространство для белорусских самолетов

Кипр запретил белорусским самолетам до 28 августа входить в кипрское воздушное пространство, а кипрским — в белорусское, соответствующие уведомления (НОТАМ, от англ. Notice To Airmen) распространила Служба аэронавигационной информации департамента гражданской авиации министерства транспорта Кипра.
«Всем операторам воздушных судов, зарегистрированные в Республике Беларусь, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять (рейсы) в/из аэропортов Республики Кипр. Всем операторам воздушных судов, зарегистрированным в Республике Кипр, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять (рейсы) в/из аэропортов Республики Беларусь», — говорится в уведомлении.
«Все рейсы в/из Беларуси и Республики Кипр приостановлены», — отмечается в документе
Из этих ограничений исключены рейсы гуманитарные, скорой помощи и самолеты, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации.
Самолеты «Белавиа» выполняли пять рейсов в неделю на Кипр. В связи с началом туристического сезона планировалось расширить программу полетов. Сейчас на табло аэропорта Ларнака стоит по одному рейсу «Белавиа» на 1 и 2 июня.
Вместе с тем сама авиакомпания сообщила о приостановке полетов в Ларнаку.
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