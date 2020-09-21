Кипр выставил условие поддержки санкций ЕС против Беларуси

Кипр готов поддержать общее решение стран Евросоюза по введению санкций против официальных лиц Беларуси, причастных к фальсификации результатов выборов в стране и насилию против протестующих. Об этом сообщает Reuters.
В то же время страна настаивает на том, чтобы ЕС ввел ограничительные меры и в отношении Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземноморья.
В то же время Deutsche Welle пишет, что Кипр, «у которого хорошие отношения с поддерживающим Лукашенко российским правительством», 21 сентября в очередной раз наложил вето на введение санкций ЕС против Беларуси. Действия Никосии осудил министр иностранных дел Лаивии Эдгар Линкевич, по словам которого Кипр «посылает неверный сигнал белорусам, обществу и всему миру».
По словам главы европейской дипломатии Жозепа Боррелля, министры иностранных дел стран Евросоюза не приняли решение о введении санкций в отношении Белоруссии, поскольку не было достигнуто согласия всех государств. «Одна страна не присоединилась к консенсусу», — пояснил он на пресс-конференции.
Боррель уточнил, что речь идет о Кипре, но добавил, что Никосия не возражает против введения санкций против Минска как таковых. «Кипр считает, что санкции нужны и против Турции», — отметил он. Глава дипломатии пообещал также сделать все возможное для того, чтобы к следующей встрече министров ограничительные меры в отношении Беларуси были приняты, отметив, что в противном случае авторитету ЕС будет нанесен ущерб.
Ранее в сентябре Bloomberg и DPA сообщили, что Кипр блокировал решение о введении санкций, поскольку добивается введения ограничительных мер Евросоюза в отношении Турции: Никосия настаивает, чтобы в санкционный список добавили семь турецких компаний, ведущих буровые работы на спорном участке шельфа.
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