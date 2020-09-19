Над Белым домом приспустили флаг в связи со смертью судьи Верховного суда

Национальные флаги США были в пятницу вечером приспущены над Белым домом и другими правительственными зданиями в центре американской столицы в связи со смертью судьи Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург.

Президент США Дональд Трамп опубликовал официальное заявление по поводу смерти Гинзбург, в котором назвал ее «гигантом юриспруденции». «Известная своим великолепным умом и своим решительным отступлением от господствующих в Верховном суде взглядов, Гинзбург демонстрировала, что можно не соглашаться, не вызывая при этом раздражения у коллег и тех, кто придерживается иных взглядов», — говорится в документе, который Трамп разместил на своей странице в Twitter.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в свою очередь сообщил, что президент распорядился приспустить в знак траура все флаги в стране. «В качестве знака уважения Рут Бейдер Гинзбург, судьи Верховного суда США, президент Трамп приказывает приспустить все флаги США до заката того дня, когда состоятся похороны», — написал он в Twitter. Как отмечается в указе Трампа, распространенном пресс-службой Белого дома, флаги также будут приспущены над всеми загранучреждениями США в мире, в том числе посольствами и консульствами.

Ранее телеканал ABC проинформировал, что Трамп может выдвинуть своего кандидата на освободившийся пост в ближайшие дни. По сведениям близких к американской администрации источников, список кандидатур на должность судьи короткий и включает как минимум одну женщину. Главным претендентом, как указывают источники, считается судья апелляционного суда Эми Кони Барретт, придерживающаяся консервативных взглядов.

Национальное общественное радио сообщало о том, что за несколько дней до смерти Гинзбург, которая считалась кумиром либеральной и прогрессивной общественности, говорила своей внучке о том, что больше всего желает дожить до президентских выборов, чтобы в случае ее смерти вакантную должность заполнил уже другой президент, а не республиканец Трамп.

87-летняя Гинзбург умерла в пятницу вечером от рака. После смерти судьи высшей судебной инстанции этот пост, назначение на который является пожизненным, должен быть занят. Таким образом, это открывает возможность президенту-республиканцу Дональду Трампу выдвинуть на должность своего кандидата, который должен быть одобрен Сенатом Конгресса США. Верхняя палата американского законодательного органа сейчас также контролируется республиканцами.