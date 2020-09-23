Международные компании отказались страховать суда для Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I) приняла решение не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве газопровода «Северный поток-2» (проектная компания — Nord Stream 2 AG). Это следует из циркуляра, выпущенного от имени всех клубов, входящих в Международную группу. Это решение, как ожидается, еще больше осложнит поиск судов, которые могли бы достроить подводный газопровод.

В июне 2020 года сенаторы США внесли в конгресс новый законопроект, который предлагает ввести санкции против компаний, предоставляющих услуги страхования или перестрахования судам, работающим на «Северном потоке-2». «Если этот законопроект будет принят, он будет иметь серьезное влияние на неамериканских судовладельцев, операторов судов и их страховщиков», — указано в циркуляре.

Газопровод «Северный поток-2», который должен соединить Россию и Германию, еще не достроен — осталось проложить около 6% в исключительной экономической зоне Дании. Строительные работы были остановлены в декабре 2019 года после принятия в конгрессе США закона PEESA, угрожающего санкциями операторам судов, которые участвуют в прокладке труб «Северного потока-2».

Клубы Международной группы обеспечивают страхование около 90% мирового тоннажа морских судов.