Михаил Добкин будет баллотироваться в мэры Харькова

Политик Михаил Добкин, который ранее собирался баллотироваться на должность мэра Киева, сдал документы на регистрацию кандидатом в Харькове.

Об этом он сам написал в Телеграм.

«Уважаемые Харьковчане, дорогие друзья. Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность Харьковского городского головы. Воистину говорят: человек предполагает, Бог располагает. Не хочу здесь много писать о мотивах и причинах такого решения. Скажу лишь одно, желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков. Всё остальное завтра расскажу Максу Назарову в эфире телеканала НАШ», - написал Добкин.

Он также поблагодарил киевлян за поддержку и критику.

«У нас всё ещё впереди!», - добавил политик.

Напомним, что нынешний мэр Харькова Геннадий Кернес находится сейчас на лечении в берлинской клинике Шарите. При этом есть информация, что он в очень тяжелом состоянии.