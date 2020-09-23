Михаил Добкин будет баллотироваться в мэры Харькова

Политик Михаил Добкин, который ранее собирался баллотироваться на должность мэра Киева, сдал документы на регистрацию кандидатом в Харькове.
Об этом он сам написал в Телеграм.
«Уважаемые Харьковчане, дорогие друзья. Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность Харьковского городского головы. Воистину говорят: человек предполагает, Бог располагает. Не хочу здесь много писать о мотивах и причинах такого решения. Скажу лишь одно, желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков. Всё остальное завтра расскажу Максу Назарову в эфире телеканала НАШ», - написал Добкин.
Он также поблагодарил киевлян за поддержку и критику.
«У нас всё ещё впереди!», - добавил политик.
Напомним, что нынешний мэр Харькова Геннадий Кернес находится сейчас на лечении в берлинской клинике Шарите. При этом есть информация, что он в очень тяжелом состоянии.
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