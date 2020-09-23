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За пост мэра Николаева от «ОПЗЖ» будет бороться Владислав Чайка

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За пост мэра Николаева от «ОПЗЖ» будет бороться Владислав Чайка

Сегодня, 23 сентября, на втором этапе конференции Николаевской региональной партийной организации «Оппозиционной платформы — За жизнь» утвердили кандидата на пост городского головы Николаева. Им стал Владислав Чайка.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

Руководитель Николаевской областной партийной организации «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Загородний сказал, что кандидатуру Владислава Чайки утвердил Стратегический совет.

«Владислав Чайка давно в нашей партии. Мы делали социологические исследования, посмотрели динамику — положительная динамика именно у него. Поэтому мы понимаем, что у него есть большие шансы победить в борьбе за должность городского головы Николаева!» ‒ отметил Юрий Загородний.

Сам Владислав Чайка назвал главные проблемы города, которые необходимо решить.

«В первую очередь, вы сами понимаете, что в Николаеве транспортная проблема на первом месте. Вторая проблема ‒ это наше ЖКХ. И третья проблема ‒ это здравоохранение. Это те три проблемы, с которыми мы будем в первую очередь бороться», ‒ заявил кандидат в мэры Николаева от «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь».

В отличие от большинства кандидатов, Владислав Чайка предлагает конкретные методы и пути решения проблем.

«Что касается транспортной проблемы. В первую очередь то, что можно сделать сейчас и немедленно, это отстойники для большегрузного транспорта, это объездной мост, о котором шла речь во время переговоров между правительственной делегацией, членом которой я был, и японской компанией JICA. Я думаю, что в 2022 году уже можно будет начинать строительство этого моста. Следующая проблема ‒ это увести большегрузный транспорт. Чтобы он не шел через центр города, нужно сделать объездную дорогу из Корабельного района в сторону станции Шевченково, а также сделать железнодорожную ветку на станцию Котлярово. Это то, что нужно делать для того, чтобы разгрузить наши транспортные магистрали, потому что у нас порядка 25 тыс. автомобилей в сутки проходит через центр города. Как результат, проблемы с экологией, с дорогами, со здоровьем наших горожан, а также шум. Все это влияет на жизнедеятельность нашего города», ‒ рассказал Владислав Чайка.

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На вопрос журналистов о том, почему выбрал для себя именно партию «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», кандидат в мэры Николаева с уверенностью ответил, что его собственные убеждения и видение развития Николаева как современного и удобного для жизни города полностью совпадают с программой партии.

«Та программа, которую я для себя держал и которую я готов в ближайшее время представить, она сходится с программой „Оппозиционной платформы ‒ За жизнь“, потому что в этой программе есть создание рабочих мест, развитие здравоохранения и образования ‒ все то, что необходимо для развития нашего города», ‒ объяснил Чайка.

Также Владислав Чайка возглавил утвержденный список кандидатов в депутаты Николаевского горсовета из 54 человек.

Николаев, местные выборы, ОПЗЖ, Владислав Чайка
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