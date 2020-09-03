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Суд постановил завести дело против руководителей Донецкой и Луганской областей из-за отмены выборов на Донбассе

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Суд постановил завести дело против руководителей Донецкой и Луганской областей из-за отмены выборов на Донбассе

Печерский районный суд г. Киева по факту противоправных действий, связанных с нарушением избирательных прав граждан 26 августа 2020 года принял решение, которым обязал Генеральную прокуратуру внести сведения об уголовном преступлении, совершенном руководителями Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций П.Кириленко и С.Гайдая и начать досудебное расследование касательно указанных должностных лиц и членов ЦИК, причастных к принятию решения о блокировании выборов в 18 ТКГ и лишении избирательных прав более 500 тысяч граждан Украины.

1 сентября 2020 года Шевченковский районный суд г. Киева признал противоправным бездействие ГБР и удовлетворив жалобу народного депутата, обязал внести в ЕРДР сведения о преступлениях коррупционного характера главы Донецкой ОВГА П.Кириленко и Луганской ОВГА С.Гайдая и начать их уголовное преследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 109, 157, 161, 364 УК Украины.

28 августа 2020 года прокуратурой Луганской области начато досудебное следствие по уголовному делу № 42020130000000130 касательно действий главы Луганской ОВГА С.Гайдая.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь».

В партии напоминают, что 8 августа 2020 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление «О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей 25 октября 2020 года».

Основанием для принятия постановления ЦИК указала предоставленные главами Донецкой и Луганской ОВГА П.Кириленко и С.Гайдаем сфальсифицированные выводы о невозможности подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года.

В связи с этим представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь», народный депутат Василий Нимченко обратился к и. о. директора Государственного бюро расследований Соколову А. В. и генеральному прокурору Венедиктовой И. В.

В обращении отмечается, что обстоятельства принятия постановления и заключения ОВГА указывают на фальсификацию и надуманность оснований с целью захвата власти путем предотвращения проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, формирование органов местного самоуправления, а также лишение граждан права на управление государственными делами, что имеет признаки совершения преступлений, предусмотренных статьей 109 УК Украины «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного порядка или на захват государственной власти», ст. 157 УК Украины «Воспрепятствование осуществлению — избирательного права», ст. 161 «Нарушение равноправия граждан» УК Украины, ст. 364 «Злоупотребление властью или служебным положением» УК Украины (коррупционная составляющая).

В связи с отказом ГБР и Генеральной прокуратуры в уголовном преследовании за совершение тяжких преступлений и бездействием правоохранительных институтов власти, народный депутат Украины и обратился в суд, отмечают в политсиле.

местные выборы, Оппозиционная платформа — За життя
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