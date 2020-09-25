В Украине увеличилось количество безработных

Уровень безработицы в Украине во втором квартале 2020 года вырос на 1,3 п.п. — до 9,9% с 8,6% в первом квартале.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.
В целом безработными являются 1,7 миллиона украинцев. Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет во втором квартале 2020 года составило 15,6 миллиона человек.
Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. — до 8,6% с 8,7%.
Согласно макроэкономическому прогнозу правительства на ближайшие три года, уровень безработицы для населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023 году.
Напоминим, что с начала действия карантина статус безработного получили 444,4 тысячи украинцев, в целом на 31 августа количество безработных составляло 477,7 тысяч граждан — это на 73% больше, чем по состоянию на эту же дату прошлого года.
До 3,1 млн украинцев или 17% от рабочей силы на пике карантина находились в состоянии скрытой безработицы — занятость этих людей была уменьшена или они были отправлены в неоплачиваемый отпуск.
Национальный банк ожидает, что уровень безработицы в 2020 году достигнет 10%.
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