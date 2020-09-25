Bosch разработал самый быстрый в мире тест на коронавирус

Немецкий концерн Bosch разработал автоматизированную тест-систему по выявлению новой коронавирусной инфекции, которая показывает результат уже через 39 минут. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте компании.
«Тест обеспечивает надежный результат за 39 минут и в настоящее время считается самым быстрым тестом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в мире», — отмечается в заявлении концерна. При этом указывается, что прибор предназначен для использования в мобильных центрах тестирования на станциях технического обслуживания автострад или в аэропортах. Получить готовый результат, как подчеркивается в пресс-релизе, можно непосредственно на месте проведения тестирования.
Новая тест-система разработана концерном Bosch в сотрудничестве с немецкой биотехнологической компанией R-Biopharm. Преимущества данного устройства, состоящего из самого прибора и съемных тестовых картриджей, заключаются не только в быстром получении результата, но и в простоте использования. При этом, как отметили в компании, один такой картридж позволяет провести анализ пяти образцов одновременно, точность диагностики составляет 98%. К концу года Bosch планирует увеличить производственные мощности до 1 млн тестов.
В марте Bosch представила автоматизированную тест-систему по выявлению коронавируса, которая показывает результат в течение двух с половиной часов. Тогда на разработку устройства ушло шесть недель. При помощи каждого прибора можно было брать десять проб в сутки. Точность диагноза составляла 95%.
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