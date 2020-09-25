Зеленский хочет стратегию развития автомобильной отрасли в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил представителям автомобильной промышленности страны совместно с Министерством инфраструктуры и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработать стратегию развития автомобильной отрасли страны.
«Вы с министрами экономики, инфраструктуры, со своими коллегами, которых считаете профессионалами, наработаете пункты плана», — предложил Зеленский во время посещения завода «Еврокар» в рамках рабочей поездки в Закарпатскую область, сообщает пресс-служба президента.
Он также отметил, что Украина должна иметь собственное производство и промышленность и не строить экономику исключительно на торговле или аграрном секторе.
«Если этого не будет, мы всегда будем отставать от других, а это не может быть нашим выбором. Поэтому промышленность будем поддерживать. А вот относительно форм такой поддержки нужно очень внимательно подумать, подойти к этому вопросу максимально рационально», — подчеркнул Зеленский.
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