Найдены тела всех погибших при падении Ан-26, ни одно не удалось опознать

Спасатели нашли тела всех 25 погибших в авиакатастрофе АН-26. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице), — сообщила пресс-служба.

При этом пока не удалось идентифицировать ни одно из тел.

Для буквальной идентификации тел понадобится экспертиза ДНК, заявил вице-премьер Олег Уруский во время внеочередного заседания Кабинета министров в субботу.

«Тела в изувеченном состоянии, на данный момент идентификацию ни одного из тел осуществить не удалось», заявил Уруский.

По словам вице-премьера, экспертиза ДНК, без которой в данном случае не обойтись, потребует дополнительного времени, приблизительно от 2 до 3 недель.

«Только после этого можно будет говорить о захоронении наших бойцов», уточнил Уруский.

Напомним, вечером 25 сентября во Харьковской области около трассы Киев-Харьков рядом с трассой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.

На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба — всего 27 человек.