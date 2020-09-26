«Черные ящики» упавшего самолета уже нашли, но не могут достать

Местонахождение бортовых самописцев самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который потерпел крушение вечером 25 сентября в Харьковской области, уже установлено, однако доступа к ним пока что нет.

«Черные ящики находятся в хвостовой части самолета, к ним пока что доступа нет, пока не завершены работы с телами погибших. Как только будут завершены работы с телами погибших, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям смогут добраться до черных ящиков, то есть бортовых самописцев, и в зависимости от их состояния тогда мы сможем получить данные», — заявил глава правительственной следственной комиссии, вице-премьер Украины Олег Уруский на внеочередном заседании Кабинета министров Украины в субботу, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 25 сентября около 20.50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошла авиакатастрофа. Во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки АН-26, который осуществлял посадку на аэродроме военной части в городе Чугуев Харьковской области

На борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 человек погибли на месте. Двое курсантов были госпитализированы, но один из них умер в субботу утром.

По информации Госбюро расследований проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.