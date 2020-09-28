ЕС согласовал расширение списка индивидуальных санкций против РФ

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил в понедельник без обсуждения предложение по расширению санкционного списка лиц и организаций, которые подрывают суверенитет и независимость Украины.
По информации корреспондента радио «Свободная Европа» Рикарда Йозвяка, речь идет об ограничительных мерах в связи со строительством Керченского моста.
«Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста», — написал Йозвяк в твиттере.
Он также отметил, что официальное решение Совета ЕС по этому вопросу состоится на текущей неделе.
В опубликованной ранее повестке заседания Комитета постоянных представителей отмечалось, что постпреды могут принять в понедельник такое решение для его дальнейшего утверждения Советом ЕС по письменной процедуре.
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