SkyUp пока не отменяет рейсы в Армению

Авиакомпания «SkyUp Airlines» решила продолжить полеты в Армению, однако отмена рейсов не исключена.

Об этом сообщает пресс-служба SkyUp.

«Авиакомпания SkyUp на основе проведенных консультаций с ответственными органами государственной и авиационной власти Украины и Республики Армения приняла решение продолжить рейсы Киев — Ереван в полном объеме в соответствии с анонсированным графиком. Сейчас, по информации от официальных источников, никаких препятствий для авиасообщения нет», — заявили в компании.

В SkyUp отметили, что постоянно получают оперативные данные Министерства иностранных дел, Посольства Украины в Республике Армения, Министерства территориального управления и инфраструктуры Республики Армения и Посольства Украины в Армении, а также авиационных контролирующих органов обеих стран и диспетчерских служб, аэропорта Звартноц (Ереван, Армения).

«Все они сейчас уверены, что препятствий для выполнения рейсов нет. Кроме того, маршрут — вполне безопасный, ведь проходит через территорию Грузии, а в Армению самолет попадает с западной стороны», — объясняют в авиакомпании.

Отмечается, что SkyUp продолжает постоянный мониторинг и оценку рисков, чтобы в случае изменений прекратить выполнение рейсов, или же развернуть самолет или сесть на запасной аэродром, если изменения произойдут непосредственно во время выполнения полета.

Напомним, из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном украинская авиакомпания «Международные авиалинии Украины» отменила рейсы в Ереван.

Утром 27 сентября Армения и Азербайджан возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию.