Обычная простуда может спасти от COVID-19

Переболев сезонной простудой, человек может обзавестись иммунитетом к заражению многими коронавирусами, в том числе и к возбудителю COVID-19 — SARS-CoV-2. К такому выводу пришли американские ученые, статью которых опубликовал научный журнал mBio. Но насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут.
«Проанализировав образцы крови 26 больных, которые выздоравливали от коронавирусной инфекции, мы обнаружили, что у многих из них уже был набор В-клеток, которые могли идентифицировать SARS-CoV-2 и, самое главное, — могли их нейтрализовать», — рассказал один из авторов исследования, профессор Рочестсерского университета Марк Сангстер.
Эти образцы ученые сравнивали с анализами крови, которые были взяты у здоровых людей от 6 до 10 лет ранее. Исследователи сопоставляли концентрацию B-клеток памяти —долгоживущих иммунных клеток, которые находят патогены, вырабатывают антитела, способные их уничтожить и запоминают их, — и антител, которые могут распознавать определенные части шиповидного белка — ключевого компонента многих коронавирусов, в том числе и SARS-CoV-2, благодаря которому они проникают в здоровые клетки.
Исследование показало, что B-клетки памяти из «старых» образцов могли распознавать практически все бета-коронавирусы и подавлять их активность с помощью вырабатываемых антител. Это означает, делают вывод ученые, что если человек когда-то давно переболел простудой и у него из-за этого выработались B-клетки памяти, то последние могут уберечь его и от коронавирусной инфекции.
Однако сколько таких клеток должно быть в крови, чтобы обеспечить человеку защиту и как именно они влияют на результат лечения, ученые пока выяснить не смогли. Узнать это исследователи планируют в ближайшее время.
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