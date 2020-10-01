На Луганщине потушили 116 из 146 природных пожаров

По состоянию на 14.00 четверга в Луганской области ликвидировано 116 из 146 пожаров в природных экосистемах, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

«В течение дня 30 сентября на территории Луганской области было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах, которые в результате сильного ветра с порывами до 28 м/с быстро распространились на значительную площадь. Утром 1 октября ликвидировано 116 пожаров, продолжается тушение 30», — говорится в оперативной информации по состяонию на 14.00 четверга, обнародованной на сайте ГСЧС Украины.

В Службе отметили, что наиболее сложная ситуация отмечалась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов. В зону поражения попал 31 населенный пункт.

По состоянию на 14 час. 1 октября общая площадь, пройденная огнем, составляет более 11 тыс. га, в населенных пунктах огнем повреждено более 250 зданий.