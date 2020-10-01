Актер Кикабидзе возглавил список партии Саакашвили на выборах в Грузии

Грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение», основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, представила в ЦИК избирательный список к предстоящим парламентским выборам, первым номером в нем значится актер Вахтанг (Буба) Кикабидзе. Об этом в четверг сообщила журналистам депутат парламента от «Единого национального движения» Тинатин Бокучава.

«Национальное движение» на этих выборах будет бороться только за победу. Я хочу ознакомить вас с первой десяткой этого списка. Первым номером в списке идет Буба Кикабидзе«, — сказала Бокучава.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. К этому времени ЦИК зарегистрировал 58 партий и два политических блока.

Кикабидзе родился в июле 1938 года в Тбилиси. Известность ему принесла комедия советского режиссера Георгия Данелия «Мимино», снятая в 1977 году. Он является народным артистом Грузии, заслуженным артистом Украины.