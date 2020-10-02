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КПВВ «Станица Луганская» не работает, устраняют последствия пожара

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КПВВ «Станица Луганская» не работает, устраняют последствия пожара

Вблизи контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская» основные очаги огня локализованы. КПВВ временно закрыт. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Основные очаги огня вблизи контрольного пункта въезда-выезда „Станица Луганская“ локализованы», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, вчера, из-за пожарной опасности и угрозы жизни людей была временно приостановлена работа КПВВ «Станица Луганская».

Огнем частично повреждены объекты в сервисной зоне возле КПВВ, в частности модуль работников Международного Комитета Красного Креста, который служил пунктом оказания помощи лицам, следовавшим через линию разграничения.

Возгорания, охватившие вчера сервисную зону возле КПВВ, потушили. Возгорание на территории КПВВ предотвратили. Однако, угроза распространения огня с прилегающей территории, где еще есть отдельные очаги тления, еще не исключается.

В настоящее время возле контрольного пункта находится расчет ГСЧС, а в КПВВ пограничный наряд Госпогранслужбы по прикрытию. В пограничном подразделении был создан резерв, готовый оперативно реагировать на изменения обстановки. Проводятся все необходимые меры по ликвидации последствий пожара и работы для возобновления функционирования КПВВ.

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На территории Луганской области 30 сентября были зафиксированы 146 пожаров в природных экосистемах, которые из-за ураганного ветра до 28 м/с быстро распространились на значительную площадь. По предварительным оценкам ориентировочная площадь, пройденная огнем всех 8 очагов, составляет более 11 тыс. гектаров. В результате пожаров количество погибших составляет 11 человек, 17 человек пострадали от ожогов или отравления угарным газом.

пожар, Станица Луганская
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