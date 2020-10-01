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В Станице-Луганской горит улица, взрываются оставшиеся после обстрелов боеприпасы

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В Станице-Луганской горит улица, взрываются оставшиеся после обстрелов боеприпасы

Почти все дома горят на ул.Донецкая в пгт Станица Луганская Донецкой области, сообщается на странице Станично-Луганской районной государственной администрации Луганской области в Facebook по состоянию на 15.00 четверга.

«Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют из-за высокой температуры, что угрожает жизни спасателей и находящихся рядом людей. Мощными порывами ветра пламя перебрасывает через железнодорожную насыпь на улицу Лебединского», — говорится в сообщении.

На помощь пожарным привлечена коммунальная техника КП «Станичник» и КП «Теплосервис», которой оперативно подвозят воду.

По данным райадминистрации, кроме Станицы Луганской, ситуация остается опасной в селах Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, станция Ольховая, села Малиновое, Плотина, Валуйское, Ольховские дачи.

«На территории района ведется работа по ликвидации пожаров, работают бригады ГСЧС, лесничие, коммунальные предприятия, на помощь направляются пожарные машины из других областей», — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, по состоянию на 14:00 четверга в Луганской области ликвидировано 116 из 146 пожаров в природных экосистемах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 11 тыс. га, в населенных пунктах огнем повреждено более 250 зданий. В результате пожаров погибли 9 человек, 15 госпитализированы.

пожар, Станица Луганская
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