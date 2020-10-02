В Луганской области от огня пострадали почти 19 тысяч гектаров леса

От огня пострадали почти 19 000 га лесных насаждений, ряд населенных пунктов и 250-300 домов. Есть еще несколько очагов, где пожары тушат.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в комментарии журналистам в ходе рабочей поездки в Луганскую область после того, как осмотрел последствия масштабных пожаров, сообщает Укринформ.
По словам главы правительства, по состоянию на данный момент от огня пострадали почти 19 тысяч га лесных насаждений, ряд населенных пунктов и 250-300 домов. Есть еще несколько очагов, где пожары тушат. «Они локализованы. Населенные пункты защищены. На всех границах расставлены соответствующие силы. Две сотни наземной техники работает и около 2,6 тысячи спасателей», — сказал Шмыгаль.
«Выводы следующие: Гослесагентство должно немедленно разработать и утвердить стратегию борьбы с лесными пожарами, а также устранения возможности возникновения таких пожаров», — подчеркнул Шмыгаль и добавил, что до сих пор такой стратегии в Украине не было.
Премьер-министр провел совещание с участием председателя Государственной службы чрезвычайных ситуаций Николая Чечёткина, первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, председателя Государственного агентства лесных ресурсов Василия Кузёвича, председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая, представителей Национальной полиции и Государственной пограничной службы.
Как сообщалось, на территории Луганской области 30 сентября было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах, которые в результате ураганного ветра быстро распространились на значительную площадь. Сейчас продолжается тушение более 30 пожаров.
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