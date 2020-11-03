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Зеленский написал ответ режиссеру-армянину по поводу фосфорных бомб

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Зеленский написал ответ режиссеру-армянину по поводу фосфорных бомб

Президент Владимир Зеленский ответил на обвинения российско-армянского режиссера Сарика Андреасяна и заверил, что Украина не продавала фосфорные бомбы Азербайджану.

«Понимаю, Сарик, что это действительно больно. И жутко становится, когда воочию видишь, что такое настоящая война. И что хочется рвать и метать, чтобы не было этого в твоем доме. Да? Но... Ну точно не надо брать на себя роль носителя чужих фейков. Понимаю, что и почему делает российская пропаганда, и почему она тотально врет. Но тебя не понимаю абсолютно. Потому что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Особенно в места, где уже горячо, и где уже много горячих голов, которые хотят там что-то «геополитически порешать», — написал глава государства.

Президент Украины добавил, что «такие вбросы появляются не впервые: сначала так лгали об Украине и войне на Донбассе, затем так лгали об Украине и войне в Сирии — теперь это появилось в контексте войны в Нагорном Карабахе».

Зеленский отметил, что Украина выступает против каких бы то ни было кровавых конфликтов, не поддерживает эскалации и не подпитывает противостояния. Украинцы переживают войну 7-й год.

По словам президента, в Украине и в Европе уже есть иммунитет к таким «вбросам» и «известной пропаганде» — и Армении «нужно побыстрее его сформировать».

«Я всегда за справедливый мир. И Украина точно не поддерживает какие-либо поставки оружия кому бы то ни было. В отличие от другой известной страны, которая как раз и поставляет оружие всем. Потому войны для нее — это хлеб и кровь», — написал Зеленский.

Ранее, 1 ноября российско-армянский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер КВН Сарик Андреасян тегнул в Instagram Владимира Зеленского под постом об их дружбе когда-то и общим фото.

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Андреасян отметил, что считал Зеленского «человеком с большим сердцем» и был счастлив, что тот снимался в его фильме (комедии «Служебный роман. Наше время», 2010-2011 годы). Но теперь режиссер-армянин имеет кардинально иное мнение и считает, что высокий «стул» делает из людей «гондонов».

«Вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и как выяснилось — это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними», — написал режжисер.

В дополнение режиссер заявил, что «Крым — наш».

Нагорный Карабах, Владимир Зеленский, Сарик Андреасян
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