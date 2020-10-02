Беларусь вводит ответные санкции в отношении должностных лиц Великобритании и Канады

Беларусь вводит симметричные санкции в отношении должностных лиц Великобритании и Канады. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз.

«Как мы и анонсировали ранее, мы вводим симметричные ограничения в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады», — сказал Глаз.

Он указал на то, что в Минске обратили внимание на двойственный подход к ситуации со стороны этих стран. «Мы обратили внимание на введение данными странами санкционного списка, считаем, что это абсолютно ложные и контрпродуктивные посылы, в частности в 2006 году Великобритания и Канада вводили аналогичные меры, и они не привели ни к какому итогу и в результате были отменены. При этом для обеих сторон было потеряно время, не говоря уже о явных двойных подходах к оценкам собственной ситуации и своих внешних партнеров», — отметил Глаз.

29 сентября правительства Великобритании и Канады ввело санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и других чиновников страны, включая министра внутренних дел Юрия Караева и главу ЦИК Лидию Ермошину, а также сына Лукашенко Виктора.