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Госдеп США аннулировал визу экс-сотрудника посольства Украины Телиженко

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Госдеп США аннулировал визу экс-сотрудника посольства Украины Телиженко

Госдепартамент США аннулировал американскую визу, выданную бывшему сотруднику посольства Украины в Соединенных Штатах Андрею Телиженко, обвинявшему экс-президента Петра Порошенко в получении крупной суммы денег за закрытие дела компании Burisma, членом правления которой был сын бывшего вице-президента США Хантер Байден. Об этом сообщила в понедельник телекомпания СNN со ссылкой на американского и украинского дипломатов.

По данным источников, Телиженко не пустили на борт самолета, отправлявшегося из Киева в Нью-Йорк. Основанием стало аннулирование американской визы. Источники телекомпании не знают цели поездки бывшего украинского дипломата в США, но предполагают, что он намеревался быть недалеко от места событий в разгар предвыборной кампании.

Согласно публикации, американские власти могут включить Телиженко в санкционные списки. Как утверждает СNN, члены Демократической партии США обвиняют его в распространении дезинформации якобы в интересах РФ.

Хантер Байден был членом правления украинской газовой компании Burisma с 2014 по 2019 год, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой компании. Шокин был уволен, а расследование дела Burisma приостановлено. В феврале 2020 года Государственное бюро расследований Украины уголовное дело по заявлению Шокина о якобы имевшем место вмешательстве в его работу со стороны Джозефа Байдена.

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Бывший сотрудник посольства Украины в США Телиженко в апреле сделал заявление, в котором обвинил Порошенко в том, что тот якобы получил около $200 млн за закрытие дела, связанного с Burisma. Он пояснил, что Порошенко в рамках коррупционной схемы с целью закрытия дела получил деньги из нескольких источников, владельцем которых был его соратник, бывший первый заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко» в предыдущем созыве Верховной рады Игорь Кононенко.

США, Хантер Байден, Андрей Телиженко
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