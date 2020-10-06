На Луганщине ликвидировали 8 из 10 основных очагов лесных пожаров

В Луганской области по состоянию на 7 ч. вторника, 6 октября, из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, тростника и сухой растительности ликвидировано 8 очагов, еще 2 очага локализовано.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попали 32 населенных пункта.

«Основные усилия ГСЧС были направлены на защиту населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи с. Боровеньки и газораспределительной станции на окраине с. Александровка. Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было», — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что по предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

К тушению привлечены тяжелая инженерная техника ВСУ и пожарный поезд. Авиацией ГСЧС в течение 5 октября на территории Луганской области совершено 97 сбросов (320 тонн воды). С начала тушения пожаров 588 сбросов (1 тыс. 906 тонн воды).

Как сообщалось, на территории Луганской области 30 сентября было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах, которые вследствие ураганного ветра быстро распространились на значительную площадь.

Во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, трое из которых погибли в результате отравления продуктами горения, один человек — от ожогов, трое — в результате сердечных приступов. Причина гибели еще четырех устанавливается.

Пострадало 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Из населенных пунктов эвакуированы 150 человек.

По факту пожаров открыто 11 уголовных производств. Следствие рассматривает четыре основные версии: из-за обстрелов оккупантов с неподконтрольной территории области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.