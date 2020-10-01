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Зеленский винит выборы в росте числа заболевших COVID-19

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Зеленский винит выборы в росте числа заболевших COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине ухудшилась из-за предвыборной кампании на местных выборах и не всегда ответственном отношении граждан к соблюдению необходимых мер.

«Это дело каждого человека (ношение масок и соблюдение необходимых мер — Ред.), пока оно не переходит в глобальную большую проблему каждой больницы. И я понимаю усталость людей, но мы все просто должны понять, что это не только наша жизнь, а и страдают люди, которые рядом с вами, ваши родные, близкие, особенно люди пенсионного возраста, пожилого возраста», — сказал он на брифинге в четверг в Ровенской области, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что люди устают от ношения масок, но нужно понимать серьезность опасности.

«У нас были жесткие карантинные меры, которые приводили, как и во всем мире, к сложностям в экономике Украины и в каждой семье. Но жесткие карантинные меры сбили полностью первую волну. Мы были (по количеству заболевших — Ред.) на душу населения почти лучшими в Европе. Мы смогли это понять, начать раньше других. Еще нам повезло, что в Европе это началось раньше, поэтому мы понимали последствия, из того, что увидели, и смогли это остановить», — отметил он.

Президент подчеркнул, что затем началась предвыборная кампания на местных выборах, которая негативно повлияла на ситуацию с COVID-19.

«Сейчас мы видим социологию, какое влияние вся эта политическая эйфория, политический этот цирк местных властей... Как им сложно терять свою власть, или не терять. Я не понимаю, зачем они это делают, за исключением своих рейтингов. Они хотят нравиться всем людям, которые живут в том или ином населенном пункте. Но, знаете, мы видим с вами более 4 тысяч (заболевших COVID-19 за сутки в Украине — Ред.), вот и всё. Это игры, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество заболевших», — заявил он.

Глава государства отметил, что увеличение заболеваемости идет по всей Европе, но где-то уже стабилизировали ситуацию. «Сейчас многие из местных политиков говорят, что в Европе то же самое. Не то же самое. Давайте сравнивать. Так у нас было лучше. Почему мы равняемся на то, что в Европе хуже? А почему мы не равняемся на то, что в Европе и в мире лучше, чем в Украине?», — добавил он.

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Зеленский также обратил внимание, что в Украине сейчас болеет большое количество медиков, причем в больницах, которые не занимаются больными COVID-19: «То есть, последствия же не только от количества заболевших COVID-19, из-за политических игр. А количество хирургов, которые сейчас не делают операции, других врачей? Количество людей, у которых другие заболевания? Когда люди поступают в больницы с инсультами, инфарктами, а нет врачей. Они болеют, по 200-300 врачей ежедневно».

Президент еще раз призвал всех граждан максимально пользоваться средствами защиты.

местные выборы, Владимир Зеленский, коронавирус
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