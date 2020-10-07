СМИ узнали детали санкций против России из-за отравления Навального

Новые санкции против России после отравления Навального планируется ограничить запретом на въезд и заморозкой активов российских чиновников. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Руководство ЕС, в том числе и канцлер Гремании Ангела Меркель, сходятся во мнении, что именно российские власти ответственны за применение «Новичка» против Алексея Навального, что нарушает нормы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Кроме того, у властей Германии есть и иные претензии к Москве, включая кибератаки на органы власти (попытку взлома систем Бундестага в 2015 году) и убийство чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году, за которым, как уверены власти, также стоят российские спецслужбы.

Несмотря на это, власти ФРГ не планируют вводить санкции против газопровода «Северный поток — 2». В Берлине, указывает Bloomberg, намерены солидаризироваться по вопросу санкций с другими странами Евросоюза. Представители ЕС при этом, как отмечают собеседники агентства, признают существенную разницу между отравлением Навального и «делом Скрипалей» в 2018 году, итогом которого стала массовая высылка российских дипломатов из Великобритании и других стран. В случае с Навальным предполагаемое отравление произошло на территории России. Это, поясняет Bloomberg, может означать меньший масштаб ответных мер. Кроме того, введение санкций может осложниться тем, что для этого требуется консенсус всех 27 стран ЕС.

Сам Навальный в интервью Bild говорил, что выступает за санкции против ближайшего окружения президента Владимира Путина. «Санкции против целой страны не работают. Самое важное — запретить въезд тем, кто получает преференции от режима, и заморозить их активы. Олигархов и высокопоставленных чиновников, ближайшего окружения Путина», — сказал он.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас ранее заявлял, что Европейский союз не сможет обойти стороной процедуру введения санкций против России, если эксперты ОЗХО подтвердят, что Навальный был отравлен боевым химическим веществом из группы «Новичок».