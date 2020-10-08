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Эксперт предупреждает, что Конституционный суд пытаются заблокировать агенты иностранного влияния

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Эксперт предупреждает, что Конституционный суд пытаются заблокировать агенты иностранного влияния

Конституционный суд — последний оплот суверенитета и давление на него недопустимо. Об этом заявил политический консультант, директор Украинского Института Политики Руслан Бортник, комментируя нападки на судей КС со стороны грантовых активистов и представителей иностранных структур.

«Конституционный суд — последний оплот суверенитета... У меня масса претензий к судьям Конституционного суда, я, например, не разделяю некоторые их решения, считаю их ошибочными, но позволять кому-либо давить на украинский Конституционный суд, в том числе с использованием антикоррупционной архитектуры, того же НАПК, категорически нельзя», — считает он.

При этом эксперт отмечает, что в ситуации, когда Конституционный суд рассматривает большой список дел, касающихся антикоррупционной архитектуры, очевиден конфликт интересов.

«Попытка внешних игроков диктовать какие-то решения Конституционному суду абсолютно незаконна и должна повлечь за собой открытие уголовных дел по факту оказания давления на суд и вмешательства в работу государственного деятеля. Это статьи Уголовного кодекса, они есть, но мы понимаем, сколь слабо сегодня украинское государство. Наши политики и лидеры не готовы вступать даже в конкуренцию, не говоря уже о конфликте, с попытками внешнего вмешательства во внутренний государственный механизм», — отмечает он, приводя пример западных государств.

«Если бы кто- то только заикнулся о вмешательстве в деятельность Конституционного суда где-нибудь в Германии или в США, его бы сразу уголовно преследовали. Но, условно говоря, то, что можно Британии или США, нельзя Украине. И в значительной мере это „заслуга“ именно „наших“ грантоедских структур, организаций, которые за чужие деньги обслуживают часто чужие интересы, а не национальные», — считает он.

Политолог не исключает, что конечной целью грантовых активистов и тех, кто за ними стоит, является полная перезагрузка или даже ликвидация Конституционного суда.

«Я не исключаю, что создаются условия, при которых попытаются сменить часть судей Конституционного суда, обеспечить приход туда более лояльных людей. Или попытаются заблокировать Конституционный суд этими антикоррупционными расследованиями, чтобы суд не мог рассматривать дела, в том числе, в отношении конституционности антикоррупционных структур. Я не исключаю, что такая попытка есть и что есть такие планы», — отметил Бортник.

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В то же время он не ожидает, что нынешний конфликт скоро приведет к какой-то развязке.

«Я думаю, что эта ситуация ничем быстро не закончится. Скорее, мы увидим очередной конфликт между Конституционным судом и антикоррупционными структурами, в результате которого снова будет подорвано доверие и к тем, и к другим. Возможно, робота Конституционного суда будет заблокирована. Но я думаю, что добиться перезагрузки Конституционного суда в интересах западных „партнеров“ в ближайшее время вряд ли удастся», — предрекает эксперт.

КС, Руслан Бортник
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