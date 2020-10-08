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Трамп отказался от участия в виртуальных дебатах с Байденом
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Трамп отказался от участия в виртуальных дебатах с Байденом
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Трамп отказался от участия в виртуальных дебатах с Байденом

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Трамп отказался от участия в виртуальных дебатах с Байденом

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не собирается участвовать в дебатах с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом в онлайн-формате.

«Нет, я не буду тратить мое время на виртуальные дебаты. Комиссия изменила формат дебатов, и это недопустимо для нас. Я его (Байдена — Ред.) сделал в первом раунде дебатов, я его с легкостью сделал», — сказал Трамп в интервью телеканалу FOX Business.

Президент добавил, что рассчитывает «снова сделать Байдена во втором раунде». Он заявил, что своим решением комиссия по президентским дебатам пыталась помочь его оппоненту. К тому же, Трамп считает смехотворном сам формат виртуальных дебатов.

«Виртуальные дебаты — это шутка», — приводит его слова корреспондент CBS News.

Ранее в четверг телеканал CNN сообщал со ссылкой на комиссию по президентским дебатам о решении провести вторые предвыборные дебаты 15 октября между Трампом и демократом Джо Байденом в виртуальном формате.

О таком решении объявили в Комиссии по президентским дебатам США после того, как ранее у Трампа был диагностирован коронавирус COVID-19.

Заболевание 74-летнего Трампа коронавирусом поставило под сомнение проведение второго раунда дебатов с кандидатом в президенты Джо Байденом 15 октября. Однако в понедельник по возвращении из госпиталя в Белый дом глава государства написал в своем твиттере: «Я с нетерпением жду дебатов вечером в четверг, 15 октября, в Майами. Это будет здорово!»

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В свою очередь Байден заявил, что готов к новому раунду дебатов с Трампом, если это будет безопасно.

Между тем столь быстрое возвращение Трампа к работе вызвало настороженную реакцию многих американских СМИ. Издание The Hill напоминало, что согласно рекомендациям властей пациенты с коронавирусом должны оставаться на самоизоляции минимум 10 дней, чтобы свести минимуму риск заражения других людей.

Дональд Трамп, выборы в США, Джо Байден
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