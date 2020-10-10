В РФ новый антирекорд по количеству зараженных с начала пандемии

журналистам в субботу в местном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Количество выявленных случаев обновляет максимум второй день подряд, в пятницу штаб сообщал о 12 126 инфицированных за сутки.

Прирост в относительном выражении держится на уровне 1%. Всего, по данным штаба, в стране заразились 1 285 084 человека.

Всего в настоящее время в РФ болеют 246 428 человек. Это максимальное число активных случаев заболевания за все время эпидемии. Предыдущий максимум был достигнут 15 июня - тогда в стране болели 245 580 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 197 против 201 днем ранее. Всего с начала эпидемии умерли 22 454 человека.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,75%, следует из данных штаба.