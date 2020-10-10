Ученые выявили новые симптомы коронавируса

Мышечная боль, повышенная утомляемость и образование волдырей на ногах относятся к симптомам заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом в субботу сообщила газета Daily Mail со ссылкой на доклад научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров.
В то же время, как отмечается в публикации, новые симптомы не будут внесены в официальный список признаков заражения коронавирусом, чтобы избежать дополнительной нагрузки на систему тестирования в королевстве. В настоящий момент британские власти среди основных симптомов выделяют повышенную температуру тела, потерю обоняния и сухой кашель.
В этом же докладе ученые дают правительству рекомендации по снижению темпов распространения инфекционного заболевания. Так, они предлагают властям заключить сделку со стриминговыми видеосервисами Netflix и Amazon Prime о бесплатном показе сериалов и фильмов для тех, кто находится на самоизоляции из-за подозрения на наличие коронавируса. Эксперты полагают, что такая мера приведет к тому, что на улицах станет меньше потенциальных переносчиков вируса.
Число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенном Королевстве в данный момент стремительно растет. За последнюю неделю число ежедневно выявляемых случаев удвоилось и теперь составляет 14-17 тыс. в сутки. Власти предупреждают о том, что на севере Англии, где ситуация сейчас наиболее тяжелая, в ближайшие дни закончатся больничные койки для пациентов с COVID-19. Общее число смертей после инфицирования выросло до 42 679, количество заразившихся приблизилось к 576 тыс.
22 сентября премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении новых ограничений для борьбы с распространением коронавируса, рассчитанных на полгода. Они касаются времени работы баров, пабов и ресторанов, правил ношения защитных масок и проведения общественных мероприятий, однако кабмин не исключил введения более жестких мер в будущем. В настоящий момент дополнительные ограничения вводятся на местном уровне в тех регионах страны, где складывается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация. Жителям страны, которым ранее было рекомендовано возвращаться в офисы, теперь вновь следует по возможности работать из дома.
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