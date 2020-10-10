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В Кыргызстане новый премьер, бывший президент задержан

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В Кыргызстане новый премьер, бывший президент задержан

Парламент Кыргызстана в субботу утвердил новый состав правительства. Депутаты парламента избрали оппозиционера Садыра Жапарова на пост нового премьер-министра республики.

Как сообщают местные СМИ, кандидатуру Жапарова депутаты поддержали единогласно.

Перед этим Жапаров заверил, что в случае утверждения его руководителем правительства не намерен заниматься преследованием политических противников.

«Мести не будет», — пообещал он, добавив, что не собирается заниматься «преследованием» своих политических противников.

Ранее стало известно, что бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан в рамках дела об организации массовых беспорядков. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

«10 октября года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке были задержан Алмазбек Атамбаев», — говорится в распространенном сообщении пресс-службы ГКНБ.

В пресс-службе сообщили, что вместе с Атамбаевым задержаны Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев. Они оба ранее служили в президентской охране, Мусакеев — возглавлял ее.

В социальных сетях распространяются кадры из резиденции Атамбаева, где находятся спецназовцы, также там видно несколько построек с разбитыми окнами и разбитый автомобиль.

Накануне Атамбаев со своими сторонниками пришел на митинг в центре Бишкека, но акции не дали состояться агрессивно настроенные сторонники Садыра Жапарова.

В момент отъезда экс-президента с площади неизвестный произвел несколько выстрелов в машину Атамбаева. При этом в субботу в соцсетях стали распространять сообщениях, что по автомобилю стрелял охранник экс-президента.

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В июне Атамбаев был осужден по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета, он также является главным фигурантом дела о столкновениях в Кой-Таше в августе 2019 года.

В ходе протестов в ночь на 6 октября демонстранты в Бишкеке освободили экс-президента Кыргызстана из СИЗО Госкомитета нацбезопасности страны. После этого суд в Бишкеке заявил о переводе фигуранта под домашний арест.

Кыргызстан, Садыр Жапаров
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