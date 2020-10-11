Доход донецкого «Шахтер» за год упал на $50 млн

Донецкий «Шахтер» опубликовал на своем официальном сайте финансовый отчет по итогам сезона 2019/20. За год общий доход клуба составил 2,522 млрд гривен с учетом НДС (около $89 млн по нынешнему курсу).
В сезоне 18/19 этот показатель равнялся 3,761 млрд гривен с учетом НДС (€139 млн по курсу на 11 октября 2019 года). Таким образом доход клуба за год снизился на $50 млн. Для сравнения: по итогам сезона 17/18 доход клуба вырос более чем в два раза, составив 1,732 млрд гривен ($61,4 млн).
На продаже и аренде футболистов в прошлом сезоне «Шахтер» заработал 928 млн гривен (€32,73 млн). В сезоне 18/19 этот показатель равнялся 1,478 млрд гривен (€54,62 млн). Доходы от УЕФА и ФИФА составили 1,256 млрд гривен (€44,3 млн), что на 347 млн (€12,23 млн) гривен меньше, чем в сезоне 18/19.
Коммерческая деятельность принесла донецкому клубу 338 млн гривен или €11,92 млн (снижение на 342 млн гривен или на €12,06 млн по сравнению с сезоном 18/19). Доход от спонсорства и рекламы — 275 млн гривен (€9,7 млн), от продажи атрибутики — 14 млн гривен (€493,83 тыс.), от реализации ТВ-прав — 13 млн (€458,56 тыс.) гривен.
По итогам минувшего сезона «Шахтер» в 13-й раз стал чемпионом Украины. Донецкая команда участвовал в групповом раунде Лиги чемпионов, заняла третье место и продолжила выступления в Лиге Европы, где дошла до полуфинала. На этой стадии «Шахтер» уступил миланскому «Интеру» со счетом 0:5.
Владеет клубом бизнесмен, основатель компании «Систем Кэпитал Менеджмент» Ринат Ахметов.
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