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Зеленский подписал закон, регулирующий электронную торговлю лекарствами

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Зеленский подписал закон, регулирующий электронную торговлю лекарствами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в ст.19 закона Украины «О лекарственных средствах» относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами" № 904-IX.

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ на законодательном уровне регулирует дистанционную торговлю лекарствами.

«В частности, закон позволяет компаниям, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами, осуществлять электронную розничную торговлю такими средствами (за исключением отдельных категорий лекарств), а также организовывать и осуществлять доставку лекарств конечным потребителям, в том числе с привлечением третьих лиц на договорных началах», — сказано в сообщении.

Также документ устанавливает перечень основных требований к дистанционной торговле лекарствами для аптечных учреждений, требований к хранению, отпуску и их транспортировки.

Отмечается, что согласно закону, продавец имеет право доставлять лекарства потребителю собственной курьерской службой или привлекать на договорных началах курьерские службы доставки операторов почтовой связи, которые должны соблюдать условия хранения медикаментов.

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«Ответственность перед потребителем за сохранение качества лекарственного средства и соблюдения определенных производителем условий его хранения несет компания-продавец, которая осуществляет электронную розничную торговлю. Таким образом, лекарства станут доступнее для граждан, поскольку даже в отдаленных районах будет возможно заказать медицинские препараты в отделение почты», — говорится в сообщении.

Кроме того, закон гармонизирует действующее законодательство Украины в сфере дистанционной торговли лекарствами с законодательством ЕС.

лекарства, Владимир Зеленский
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