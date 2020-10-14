Войти
Зеленский призвал не забывать защитников Украины
позиция
Зеленский призвал не забывать защитников Украины
Кабмин продлевает карантин в стране до 31 декабря
официально
Кабмин продлевает карантин в стране до 31 декабря

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Число сторонников независимости Шотландии возросло до рекордных 58%

346
Число сторонников независимости Шотландии возросло до рекордных 58%

Число жителей Шотландии, выступающих за ее отделение от Соединенного Королевства, выросло до рекордного уровня. Получение Шотландией независимости готовы поддержать 58% участников опроса, проведенного социологической компанией Ipsos MORI и опубликованного в среду.

Как отмечается в исследовании, идея отделения от Великобритании, которую продвигает правящая Шотландская национальная партия (ШНП) — крупнейшая по числу занимаемых мест в региональном парламенте, еще никогда не пользовалась столь высокой поддержкой. Всего почти две трети шотландцев (64%) полагают, что правительство Великобритании должно позволить провести референдум о независимости Шотландии в ближайшие пять лет в случае победы ШНП на региональных выборах в мае следующего года, подчеркивают социологи.

Опрос Ipsos MORI также показывает, что ШНП обладает значительной поддержкой и вновь одержала бы уверенную победу на выборах в парламент Шотландии, если бы они состоялись сейчас. Высокий рейтинг в настоящий момент сохраняет также глава ШНП и первый министр Шотландии Никола Стерджен — 72% респондентов довольны ее работой на занимаемом посту и лишь 24% считают, что она плохо справляется со своими обязанностями. В то же время лишь 19% опрошенных жителей Шотландии довольны политикой главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, а 76% считают, что он плохо выполняет свою работу, это является рекордно высоким уровнем недовольства действующим премьер-министром королевства среди шотландцев.

Как указали в Ipsos MORI, участниками нового исследования, проводившегося по телефону со 2 по 9 октября, стали 1 045 жителей Шотландии старше 16 лет.

Читайте также: Путин согласился снять санкции с трех украинских предприятий

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Не менее 55% процентов его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако правящая в регионе ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости, который Стерджен собирается организовать до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.

Джонсон последовательно заявляет, что не допустит нового референдума. При этом его проведение даже без согласия со стороны Лондона поддерживает подавляющее большинство сторонников ШНП.

Шотландия
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 14 октября 2020
Вторник, 13 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Клаус Шваб
Клаус Шваб
экономист, президент Всемирного экономического форума

Каким будет постковидный капитализм

Единственный приемлемый ответ на кризис – осуществление «Великой перезагрузки» нашей экономики, политики и общества. Более того, сейчас подходящий момент для переоценки «священных коров» допандемической системы, а также для защиты некоторые устоявшихся принципов. Задача, которая стоит перед нами: сохранить достижения последних 75 лет, но в более устойчивой форме.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Совета НБУ

Что происходило за кулисами «кухонной» ссоры в Нацбанке

Долго думал о том, писать эту статью или нет. С одной стороны, деньги любят тишину, а с другой, Совет НБУ – это же не масонская ложа, а конституционный орган центрального банка страны, полиграфическая продукция которого лежит в карманах и кошельках всех украинцев. НБУ – это народное достояние, открытость процессов в котором нужна народу Украины, нашим кредиторам и партнерам. Да и потом, народ должен знать своих героев, а кредиторы и партнеры понимать природу происходящего в информационном пространстве.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Когда война не мешает инвестициям

Когда говорят, что война мешает иностранным инвестициям, то я вспоминаю Израиль. Эта страна живет в состоянии перманентного хаоса. В любую минуту из вражеских территорий может прилететь ракетный удар. У них уже вошло в привычку услышать предупреждающий вой сирены и успеть спрятаться в бомбоубежище. Город Кирьят-Гат находится в опасной близости от Сектора Газа. Так же это один из самых депрессивных регионов страны. Так вот, в этом городе в 1999 Intel открыл первый завод. В 2006 - второй завод. И в 2019 в строительство третьего завода собирались вложить 11 млрд дол.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016