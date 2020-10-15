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На Банковой разъяснили, почему Зеленский решил спросить про Донбасс

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На Банковой разъяснили, почему Зеленский решил спросить про Донбасс

Идея о свободной экономической зоне для Донецкой и Луганской областей в случае поддержки украинцами сначала будет касаться подконтрольной Украине территории и может способствовать реинтеграции временно оккупированных районов.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента.

«Разумеется, что мы обязательно вернем Донецк и Луганск. Но ускорить этот процесс, упростить реинтеграцию, отойти от традиционно пассивного ожидания положительного решения можно лишь за счет более проактивной и инициативной нашей позиции. Привлекательной и перспективной прежде всего для всего региона. Выходим именно из такой мотивации, что создание на Донбассе, на свободной части, специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. Конечно, если это поддержат украинцы», — подчеркнули в ОП.

В ОП напомнили, что в инициированном президентом Владимиром Зеленским общенациональном опросе 25 октября второй вопрос будет посвящен именно теме создания в Донецкой и Луганской областях свободной экономической зоны.

В Офисе главы государства утверждают, что речь о концепции региональной экономики, которая «сшивает» регион, делает его привлекательным для бизнеса, системно восстанавливает инфраструктуру.

«Разумеется — и это еще раз подчеркнем — сначала все будет происходить на подконтрольной украинскому государству территории. Эти районы пока переживают значительное негативное влияние от войны, развернувшейся рядом. Регион становится все более депрессивным, что заставляет людей покидать его и свои дома. Поэтому и нужно создавать новую мотивацию для населения, новые рабочие места, новые перспективные бизнесы и внедрять специальные инструменты для привлечения на Донбасс инвесторов и интерес людей и бизнес будет оставаться работать именно на этой территории», — пояснили в ОП.

Ожидается, что ускоренное экономическое развитие из подконтрольной Украине стороны линии разграничения на Донбассе может быть и наглядным аргументом для абсолютно всех жителей временно оккупированной территории выбирать именно Украину.

«Осознаем, что вражеское пропагандистское влияние на часть нашего народа, который остается в условиях временной оккупации и живет неподалеку линии разграничения, все еще есть. Кроме того, пока не проведена полная деоккупация, которую мы ставим ключевой целью на переговорах по Донбассу во всех форматах, сохраняется риск эскалации. Соответственно, привлечение на Донбасс ведущих компаний, подпитка экономического развития за счет масштабных партнерских программ могут стать также инструментом демонтажа любого негативного воздействия оккупационной силы. И дополнительным аргументом для мировых государств помогать Украине, защищая работу своих компаний на Донбассе», — заявили в ОП.

Кроме того, в ОП рассчитывают, что специальный «самый лояльный» подход к налогообложению, «принципиально комфортные условия» государственного надзора за бизнес-деятельностью могут существенно помочь украинскому Донбассу, «сначала свободному, а затем и освобожденному».

В то же время в Офисе президента напомнили, что формат опроса не может иметь прямых юридических последствий, но добавили, что его политический вес будет таков, что в среде политиков не смогут игнорировать выбор народа.

Для справки в ОП сообщили, что свободная (или специальная) экономическая зона — это часть территории Украины, на которой функционирует специальный режим экономической деятельности. На такой территории могут устанавливаться льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия. Создание СЭЗ имеет целью привлечение иностранных инвестиций, увеличение экспорта товаров и услуг, внедрение новых технологий, более рациональное использование природных и трудовых ресурсов.

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Напомним, президент Владимир Зеленский 13 октября опубликовал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки в воскресенье, 25 октября, и ответить на пять важных для каждого вопросов.

Позднее в ОП уточнили, что вопросы будут иметь вид общенационального опроса, однако, в отличие от референдума, они не будут иметь прямых юридических последствий.

Первым вопросом опроса объявлено: «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?», вторым — «Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?»

Донбасс, опрос, Владимир Зеленский
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