В Италии новый рекорд по числу случаев заражения коронавирусом за сутки

Число новых случаев инфицирования коронавирусом в Италии за последние сутки составило 8 804, что почти на 1,5 тыс. больше, чем днем ранее. Такие данные распространило в четверг министерство здравоохранения страны.

Продолжает расти число умерших в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. За сутки от нее умерли 83 человека, что вдвое больше, чем днем ранее. Общее число инфицированных с начала эпидемии в стране достигло 381 602, из которых вылечились 245 964, умерли 36 372 человека.

Рекордное число инфицированных зарегистрировано во всех регионах, при этом лидируют северные Ломбардия, Пьемонт и столичная Лацио. Десятки новых заразившихся выявлены в областях, где еще недавно суточный прирост составлял единицы случаев.

Формально это самый большой зафиксированный с начала эпидемии в стране суточный прирост. Впервые число заразившихся превысило весенние показатели накануне. Однако нынешнее число инфицированных было выявлено в результате проведения более 160 тыс. тестов, что тоже является рекордным показателем. Как подсчитали специалисты, сейчас соотношение заразившихся и общего числа тестов составляет 5%. На пике пандемии, когда делалось в разы меньше анализов, это соотношение достигало 25%.