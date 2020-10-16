В Ровенской области «наварили» на ремонте дороги 26 млн гривен

13 октября Служба автомобильных дорог в Ровенской области заключила договор с ЗАО «Ривнеавтошляхбуд» стоимостью 173,40 млн гривен на проведение текущего среднего ремонта отдельных участков автодороги государственного значения Т-18-01 Ровно-Здолбунов-Мизоч-Дубно. Об этом сообщается в системе «Прозорро».

Таким образом ожидаемая стоимость ремонта в 174,17 млн гривен в договоре снизилась менее чем на 1 процент, пишут Наші гроші.

Кроме «Ривнеавтошляхбуд» в тендере принимали участие ООО «Совместное украинский-немецкое предприятие «Автострада», ЗАО «Хмельницкое ДСУ № 56» и ООО «Строительная компания «ТЕХНО Групп». Последних двух не допустили к конкурсу из-за претензий заказчика к предоставленным ими банковским гарантиям. В результате на аукционе остались только две компании, предложение «Ривнеавтошляхбуда» оказалась на 650 тысяч гривен дешевле от ООО «СУНП «Автострада».

Однако, по мнению Восточного офиса Госаудитслужбы, проводившего мониторинг закупки, предложение «Ривнеавтошляхбуд» должно было быть отклонено из-за «нарушения законодательства». В частности, во время аудита оказалось, что «Ривнеавтошляхбуд» предоставил разрешение асфальтобетонного завода на выбросы загрязняющих веществ, которое согласно балансовой справке принадлежит ЗАО «Ривнеавтошляхбуд», а в приложении к разрешению касается ООО «ВВВ Монтаж». Поэтому эти торги, по мнению Госаудитслужбы, подлежали отмене.

В то же время САД в Ровенской области не согласилась признавать результаты торгов недействительными, потребовав от аудиторов отменить их вывод. Иначе обещала обращаться в суд или «в Центральный орган исполнительной власти (Государственную аудиторскую службу Украины) для предоставления объективной оценки компетентности должностных лиц Восточного офиса Госаудитслужбы, которые непосредственно проводили мониторинг закупки и утверждали заключение по его результатам».

Какие будут дальнейшие действия САД в Ровенской области, пока неизвестно. Служба должна в течение 5 рабочих дней со дня появления вывода Госаудитслужбы обнародовать информацию/документы по устранению нарушений или, если не согласна с выводом, — обжаловать его в суде в течение 10 рабочих дней.

При этом в тендерной смете указаны чересвур завышенные цены на строительные материалы.

Согласно расчету договорной цены (с НДС), асфальтобетон крупнозернистый тип А марки 2 стоит 3406 гривен/т, асфальтобетон мелкозернистый тип А марки 2 стоит 3357 гривен/т.

Стоит отметить, что асфальтобетон марки 2 обычно используется для обустройства обычных городских улиц, его устойчивость к динамической нагрузке и климатическим особенностям ниже асфальтобетона марки 1, который стоит дороже. По данным мониторинга на сайте ГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени Шульгина» в августе по Ровенской области асфальтобетон крупнозернистый и мелкозернистый марки 1 стоил 2800 гривен/т (с НДС и доставкой). То есть почти на 25% дешевое тендерной цены «Ривнеавтошляхбуда».

Согласно тендерной документации, на этот ремонт пойдет 38000 тонн асфальтобетона вышеуказанных марок, что обойдется в целом в 128, 12 млн гривен или 73% от общей стоимости контракта. Таким образом 20-процентное завышение цены асфальта принесет участникам около 26 млн грн дополнительной «маржи».

Также в тендерной цене завышены цены на другие виды строительных материалов. Эмульсия битумная ЕКШ 50 в тендере стоит 17 338 гривен/т, тогда как в мониторинге «ГосдорНИИ» 15570 гривен/т.

В тендере щебеночно-песчаная смесь С-5 — 1693 гривен/м3, щебеночно-песчаная смесь С-7 — 1725 гривен/м3. В мониторинге 204 и 238 грн/т соответственно, то есть в семь-восемь раз дешевле.

С начала года ЗАО «Ривнеавтошляхбуд» выиграло тендеров на 542,03 млн гривен.